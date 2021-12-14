Стала известна судьба уникальной «парижской» арки у станции московского метро

Знаменитую «парижскую» арку у станции метро «Киевская» московского метро вернут на место после ремонта. О судьбе уникального сооружения стало известно из сообщения Telegram-канала «Город по умолчанию».

Конструкция с надписью «Metropolitain» является копией арок на входах у станций парижского метро. На днях арку в Москве демонтировали для установки металлических навесов на площади Киевского вокзала. Под ними планируют установить скамейки и информационные табло. Сами конструкции сделают теплыми благодаря инфракрасному подогреву.

Источник отметил, что горожан взволновало будущее «парижской» арки в связи с начавшимися работами. По данным канала, сооружение вернут на место в первом квартале 2022 года. Арку планируют установить на входе в метро с обратной стороны.

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