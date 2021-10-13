Стали известны мотивы устроившего стрельбу у московской школы

17-летний подросток произвел несколько выстрелов в воздух рядом с московской школой ради ролика в TikTok. О мотивах его поступка пишет «Лента.ру»https://lenta.ru/news/2021/10/13/tiktok/) со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала Readovka, проблем и конфликтов с одноклассниками у устроившего стрельбу молодого человека не было. «Я его знаю лет пять, и он казался очень общительным, бывало — вспыльчивым, но не в мою сторону. Он живет с отцом, у него есть мачеха и младший братик. Никаких траблов с одноклассниками у него не было», — рассказала его подруга.

На данный момент подросток задержан. При обысках в квартире у школьника на Ленинском проспекте были найдены два электрических и шесть спринговых пистолетов, передает Telegram-канал «112». Ранее также стало известно о том, что ружье, из которого стрелял молодой человек, — страйкбольное.