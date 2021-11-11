Стали известны подробности о состоянии попавшей в ДТП актрисы Елены Сафоновой

Состояние актрисы Елены Сафоновой, ранее попавшей в ДТП на проспекте Мира, оценивается как среднетяжелое. Об этом сообщили «Известия».

По информации Telegram-канала «112», виновницей аварии стала 21-летняя девушка за рулем автомобиля BMW. За нарушительницей числится 70 неоплаченных штрафов, большинство из них выписаны за превышение скорости. Девушку доставили в медучреждение с переломом руки.

65-летняя Сафонова, наибольшую популярность получившая после главной роли в фильмах «Зимняя вишня», попала в аварию в центре Москвы с участием трех легковых автомобилей. Актриса находилась за рулем иномарки Hyundai, ее доставили в больницу с переломами ребер и надколенника.