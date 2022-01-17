Стали известны подробности ограбления вдовы Градского

Стали известны подробности ограбления вдовы композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко. Вечером в воскресенье, 16 января, неизвестные напали на модель в Подмосковье и ограбили ее на 100 миллионов рублей. Однако адвокат Сергей Жорин в интервью «Комсомольской правде» заявил о том, что ограбление могло быть инсценировкой.

У адвоката вызвали сомнения некоторые действия потерпевшей. В частности то, что ограбление произошло в час дня, а в полицию Коташенко обратилась только около восьми вечера. «Время обращения в полицию действительно имеет большое значение. Потому что большое количество преступлений раскрывается по горячим следам. Если ничто не препятствовало потерпевшей как можно быстрее обратиться в правоохранительные органы, а она этого не сделала, это вызывает это много вопросов», — отметил Жорин.

Он также добавил, что если имела место какая-то инсинуация, то правоохранители это вскроют. «Есть определенные алгоритмы, методики, техсредства, чтобы выяснить, правду ли говорил человек, реально ли произошли те или иные события», — объяснил эксперт.

Адвокат уточнил, что если действительно ограбление было инсценировано, то наследник имеет все шансы лишиться всего, что ему полагалось бы, а также понести уголовную ответственность.

«Если вдова Градского сказала неправду, все это очень глупо. Но если она действительно стала жертвой преступления, хочу со своей стороны выразить ей свое сожаление и пожелать, чтобы это преступление было раскрыто», — заключил адвокат.

Ранее стало известно, что в Москве ограбили бывшую участницу и финалистку Высшей лиги КВН, 23-летнюю Елену Праченко.