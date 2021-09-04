Стали известны подробности пожара в подмосковном Одинцове

Правоохранители установили предварительную причину возгорания в квартире жилого дома в деревне Улитино Одинцовском районе Подмосковья. Стало известно, что 49-летняя женщина и 8-летний мальчик погибли из-за загоревшегося электроматраса, подробности сообщает телеканал «360».

По данным регионального СУ СК РФ, экстренные службы на место происшествия вызвали жители соседних квартир после того, как почувствовали запах дыма. Уточняется, что пожарные обнаружили тела женщины с ребенком во время тушения пожара.

На данный момент следователи проводят проверку по факту случившегося, чтобы установить причину гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

О пожаре в деревне Улитино стало известно ранее в субботу, 4 сентября. Сообщалось, что площадь пожара составила три квадратных метра.

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