Стали известны подробности убийства гражданки Белоруссии в Москве

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», у Полищук было двое детей. Она планировала лететь в отпуск и активно занималась спортом, бегала на улице даже ночью. Злоумышленник подстерег свою жертву и хотел ее изнасиловать, успев раздеть и избить женщину. После того, как убийцу заметили охранники, он задушил Полищук и прыгнул в реку.

Убийство произошло в районе Свиблово в ночь на субботу, 14 августа. Злоумышленник скрылся с места преступления сразу после того, как охранники, услышавшие крики женщины, побежали ей на помощь. Погибшая была обнаружена без одежды, а на месте убийства нашли мужскую куртку.

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