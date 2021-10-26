Стали известны подробности убийства семьи из трех человек в Москве

Бывший топ-менеджер «Смоленского банка» Михаил Яхонтов был убит в своей квартире на Мосфильмовской улице вместе с супругой и восьмилетним сыном. Подробности убийства семьи из трех человек стали известны «Московскому комсомольцу».

Погибший мальчик был вторым ребенком Яхонтова от нового брака — с первой женой Антониной банкир развелся в 2012 году, их общая дочь осталась жить с матерью.

Полтора года назад экс-менеджер освободился из колонии в Калужской области, где более четырех лет отбывал срок за преднамеренное банкротство, вторая супруга ожидала его дома. Яхонтов поддерживал общение со взрослой дочерью и первой женой: в основном они обсуждали личные темы, не обсуждая финансовые проблемы.

Накануне убийства дочь Яхонтова не смогла дозвониться до отца. Кроме того, в понедельник, 25 октября, тот должен был забрать мать из больницы, где она находилась под наблюдением врачей после нескольких инсультов. Пожилая женщина не смогла связаться с сыном.

Близкие предполагают, что мотивом убийства банкира и его семьи могла стать месть кредиторов. Известно, что у Яхонтова был долг более восьми миллиардов рублей. При этом знакомые отрицают, что преступники могли действовать по личным причинам.

Ранее стало известно, что тела погибших супругов с ребенком обнаружила домработница, которая зашла в квартиру со своим ключом. На телах погибших нашли признаки насильственной смерти. Следствие возбудило уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство двух и более лиц»).