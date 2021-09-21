Стали известны подробности вооруженного нападения на школьника в Москве

Школьнику в Москве удалось пронести на территорию образовательного учреждения нож, которым он впоследствии ранил своего одноклассника. Подробности вооруженного нападения опубликованы в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на юге столицы в понедельник, 20 сентября. На данный момент стало известно, что пострадавшим является ученик девятого класса школы № 1245 — 15-летний москвич. На перемене на мальчика набросился одноклассник и насколько раз полоснул его ножом. Порезы остались на шее, животе и руках подростка.

Правоохранителей по факту случившегося вызвала завуч учебного заведения. Раненого еще вчера отправили в Морозовскую детскую больницу и положили в отделение травматологии. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

Ранее школьники из подмосковного Красногорска ограбили магазины со школьной формой, цветами и канцтоварами, а также пивную.

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