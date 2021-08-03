Стали известны последствия урагана с дождем в Москве и Московской области

В Москве и Московской области в ночь со 2 на 3 августа прошел ураган со шквалистым ветром и сильным дождем. По данным «Интерфакса», в столице ветер повалил почти 30 деревьев, пострадало порядка 15 машин. Последствия непогоды уже ликвидированы коммунальными службами.

«В городе отмечалось несколько скоплений воды после сильного ливня. Системы жизнеобеспечения и общественный транспорт в грозу работали штатно», — пояснил собеседник агентства. Также стало известно, что пострадал один из подъездов в Восточном округе Москвы, где уровень воды поднялся на пять сантиметров после выпавших осадков.

По информации «Московского комсомольца», в Московской области было повалено 15 деревьев, а также повреждены пять автомобилей. Ураган прошелся по Клину, Жуковскому, Ленинску, Чехову и Электрогорску.

Ранее сообщалось, что в Москве за ночь выпало почти 25 процентов от месячной нормы осадков. Больше всего их пришлось на центр и север города. Из-за сильного дождя и шквалистого ветра в Москве отменили или задержали более 30 рейсов в аэропортах.

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