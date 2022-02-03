Сегодня в 10:27
1 мин.

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Новости /
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Фото: Depositphotos

Вакансия директора по маркетингу названа одной из самых высокооплачиваемых в Москве в феврале текущего года. Стало известно, что такому специалисту готовы платить до 600 тысяч рублей в месяц, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В обязанности входит организация digital-маркетинга, подбор персонала и подрядчиков, разработка маркетинговой стратегии, создание посадочных страниц, SMM-продвижение и другие задачи. Следующей вакансией в рейтинге стал программист 1С в компании по производству женской обуви и аксессуаров. Соискателям предлагают до 300 тысяч рублей в месяц.

Еще одной наиболее высокооплачиваемой вакансией месяца стала няня, которой предлагают от 200 тысяч рублей. В обязанности входит уход за семимесячным ребенком и проведение с ним развивающих занятий.

Ранее сообщалось, что актуальными для трудоустройства сферами в Москве являются IT-сектор, здравоохранение и консалтинг. Уровень кадровой напряженности в перечисленных отраслях один из самых низких.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.