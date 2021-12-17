Стали известны сроки начала поставок нового транспорта в Москву

Гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин сообщил о сроках начала поставок водоробусов в Москву. Об этом в пятницу, 17 декабря, пишет ТАСС.

Стало известно, что поставки нового транспорта произойдут в IV квартале 2022 года. Отмечается, что модели будут участвовать в тестовой эксплуатации. «Конечно, мы будем сначала заниматься этим сами, полностью испытывать технику и только потом отдадим Мосгортрансу», — сказал Когогин.

Запас хода пассажирского автобуса, работающего на водороде, составляет 250 километров, что на 180 километров больше, чем у электробуса без топливных элементов. Он был разработан на базе электробуса КАМАЗ-6282, который поставляется в Москву.

Ранее сообщалось, что в 2022 году парк общественного транспорта пополнят 43 трехсекционных низкопольных трамвая. Они выйдут на четыре маршрута в САО и СЗАО, а именно № 6, 15, 30 и 31.