Стали известные первые результаты проверок соблюдения масочного режима в Москве

С начала введения масочного режима (с мая 2020 года) по 29 сентября в общественных местах —крупных торговых центрах и магазинах торговых сетей, театрах, спортивных площадках — была проведена 1151 проверка. Первые результаты рейдов по соблюдению масочного режима стали известны «Комсомольской правде».

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Москве, в столице временно закрыты 150 учреждений-нарушителей, в основном магазины, выписано штрафов на общую сумму около 22 миллионов рублей.

Рейды проходят и в общественном транспорте. По данным Департамента транспорта Москвы, без масок поймано 85 тысяч пассажиров, выписано штрафов на сумму свыше 420 миллионов рублей.

Власти Москвы 9 июня отменили режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. При этом масочный режим продолжил действовать, как и запрет на проведение массовых мероприятий.

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