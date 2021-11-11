Стало известно имя сбитого братом Хабиба Нурмагомедова полицейского

Брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Усман Нурмагомедов, сбил капитана полиции Алексея Назарова, сотрудника подразделения по борьбе с экстремизмом. Имя и личность пострадавшего стали известны «Московскому комсомольцу».

Назаров дежурил на КПП в аэропорту Каспийска. Капитана прикомандировали в Дагестан из Нижегородской области.

Telegram-канал Mash сообщил, что у Назарова диагностировали подкожную гематому головы и ушибы теменной области. В больнице ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Ранее стало известно, что брат Нурмагомедова вместе с приятелем собирались вылететь в Москву из Махачкалы. Их автомобиль сбил Назарова, после чег сразу же скрылся с места ДТП. Мужчин задержали в аэропорту Шереметьево.

Позднее появилась информация, что Нурмагомедова и его товарища собираются задержать на 48 часов. При этом брат известного бойца отрицал случившееся и выкладывал фото в соцсетях якобы из спортзала.