Стало известно место похорон актера Валерия Гаркалина

Народного артиста России Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве. Об этом стало известно в пресс-службе театра ГИТИС, передает РИА Новости.

Во вторник, 23 ноября, на кладбище состоится отпевание и захоронение актера. В тот же день в Учебном центре ГИТИСа пройдет гражданская панихида.

Гаркалин скончался в субботу, 20 ноября, в результате тяжелого течения COVID-19. Артисту было 67 лет.

Причиной смерти стала полиорганная недостаточность и септический шок. На фоне заболевания у Гаркалина отказали все органы. Незадолго до смерти врачи провели артисту экстренную операцию и сообщили о возможной ампутации руки пациента из-за ковидных осложнений.