Стало известно местонахождение Светличной

Сотрудники уголовного розыска по Москве установили местонахождение пропавшей актрисы Светланы Светличной. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, жизни и здоровью артистки ничего не угрожает. На данный момент она находится на съемках одного из телешоу. По некоторым данным, это передача журналиста Андрея Малахова.

Ранее сообщалось, что Светличная в последний раз попадала в объективы камер видеонаблюдения 20 октября. К поискам артистки подключились волонтеры объединения «Лиза Алерт», ночью 26 октября они расклеили две с половиной тысячи листовок.