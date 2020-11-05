Стало известно о масштабной реформе в МГУ

Руководство Московского государственного университета (МГУ) намерено провести масштабную реформу. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Речь идет о создании семи научно-образовательных школ: «Космос», «Сохранение мирового культурно-исторического наследия», «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект», «Математические методы анализа сложных систем», «Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология», «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина», «Будущее планеты: глобальный экологический мониторинг».

В них войдут существующие факультеты, однако об их ликвидации речь не идет. В рамках школ планируется объединение ученых разных направлений для работы над перспективными проектами. Планируется также привлечение дополнительного финансирования.

Сложностей в организации совместного научного исследования специалистами разных факультетов сейчас нет, говорят источники «Коммерсанта». В то же время они не видят логики в объединении специалистов.

Научные школы появятся уже в новом семестре. Программа развития вуза рассчитана до 2030 года.

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