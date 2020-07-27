Стало известно о миллиардных пожертвованиях москвичей на строительство церквей

Ежегодно жители Москвы жертвуют около трех миллиардов рублей на возведение церквей. Об этом сообщил куратор программы строительства православных храмов в Москве, депутат Государственной думы Владимир Ресин, пишет «Интерфакс».

По его словам, главным благотворителем является народ, так как у него «есть потребность в духовном развитии, в сохранении традиционных основ своих семей, в преображении их района, в созидании новой летописи Москвы» и люди понимают, «как надо строить будущее для своих детей и внуков».

Ресин, осматривая строящиеся церкви на северо-западе столицы, рассказал, что уже в ноябре будут сданы храм священномученика Ермогена в Южном Тушине и храм Константина и Елены в Митине. Известно, что всего в СЗАО строится шесть православных объектов, три — в стадии проектирования, в настоящее время открыты для прихожан 28 церквей.

Программа строительства православных храмов в Москве, называемая «Программой-200», предусматривает возведение в столице двух сотен церквей в шаговой доступности. Она была инициирована в 2009 году патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Средства на строительство поступают из учрежденного РПЦ фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы». Он в свою очередь пополняется за счет пожертвований и добровольных взносов. Землю под объекты бесплатно выделяет Правительство Москвы.

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