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Стало известно о новой схеме мошенничества с использованием видеозвонков

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Стало известно о новой схеме мошенничества с использованием видеозвонков
Фото: Depositphotos

Директор по продуктам компании Ivideon Заур Абуталимов в беседе с «Известиями» рассказал о новой схеме мошенничества с использованием фейковых видеозвонков на основе реальных записей.

Стало известно, что, используя дипфейк, аферисты могут звонить родственникам или деловым партнерам россиян по видеосвязи или создать ролик с участием копии человека для рассылки с целью шантажа.

Такие видео могут использоваться и с целью буллинга, помещая человека в компрометирующую ситуацию. Однако эксперты отмечают, что возможность взлома видеозвонков или видеоконференций остается маловероятной.

Ранее жительница Москвы рассказала, как чуть не стала жертвой аферистов, которые действуют по мошенническим схемам из 90-х годов.

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