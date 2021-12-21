Стало известно о новой схеме мошенничества с пожилыми людьми

Аферисты начали предлагать людям предпенсионного возраста «премии за трудовой стаж». «Известиям» стало известно, что под этим предлогом мошенники выманивают у своих жертв данные банковских карт.

После того, как злоумышленник завладевает персональными данными, на телефон жертве приходит СМС-сообщение с кодом. В случае, если человек пожилого возраста попадается на уловку, то деньги со счетов автоматически исчезают, оплачивая в большинстве случаев какую-то покупку хулигана. По словам экспертов, в преддверии Нового года риск попасться на уловки мошенников по новой съеме наиболее высок, так как люди привыкли, что перед праздниками власти объявляют о различных выплатах и компенсациях.

Ранее жительница Москвы рассказала, как чуть не стала жертвой аферистов, которые действуют по мошенническим схемам из 90-х годов.