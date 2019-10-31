Стало известно о планах переноса «Бутырки» за пределы центра Москвы

В ближайшие годы в Москве планируют построить три новых следственных изолятора. В один из них переведут старейшее столичное СИЗО «Бутырка», сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Бояринева.

По его словам, новые изоляторы планируют построить за пределами центра Москвы, а здания «Бутырки» и СИЗО-3 «Пресня» передадут городу. «В настоящее время прорабатывается возможность заключения соглашения, предполагающего выделение городом земельного участка и строительства нового следственного изолятора на три тысячи мест за пределами центральной (исторической) части города», — отметил Бояринев.

Также он заявил о планах построить в зеленоградском СИЗО-12 дополнительный большой корпус на 800 мест.

В начале сентября сообщалось, что камеры, расположенные в старинных башнях «Бутырки», отремонтировали. Внимание на эти помещения обратили после того, как в ОНК заявили, что в одной из башен изолятора, которая считалась заброшенной, содержатся двое заключенных.

Бутырская тюрьма появилась в конце XVIII века, в правление императрицы Екатерины II. Нынешнее здание СИЗО, построенное в 1879 году, входит в список охраняемых государством памятников истории и архитектуры.

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