Стало известно о реакции мужчин на переутомление

Психолог Светлана Колобова в беседе с «Мослентой» рассказала о том, как мужчины реагируют на эмоциональное выгорание.

Стало известно, что как в силу гендерных стереотипов в воспитании, так и благодаря эволюционным механизмам, при переутомлении мужчинам свойственно либо бороться с проблемой, либо убегать от нее. Большинство мужчин во время семейных конфликтов либо скандалят, либо просто уходят. «И точно так же мужчины ведут себя и на работе. Им легче, например, прийти к начальнику и потребовать увеличения зарплаты, если сменились условия труда, или просто уволиться. Конечно, нельзя причесывать всех под одну гребенку, но так происходит чаще всего», — отмечает эксперт. По ее словам, для женщин более характерна иная реакция на стресс — они предпочитают просто замереть в ситуации.

Ранее коуч и психолог Екатерина Давыдова назвала основные причины, по которым человек может эмоционально выгореть на работе.