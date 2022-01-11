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Стало известно о состоянии госпитализированной Елены Прокловой

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Стало известно о состоянии госпитализированной Елены Прокловой
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Актриса Елена Проклова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о своем состоянии после госпитализации в одну из столичных клиник.

Стало известно, что перенесенный инсульт не привел к тяжелым последствиям, и к концу февраля актриса должна полностью реабилитироваться. «У меня наилучший вариант инсульта: не нарушены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону», — рассказала Проклова.

По данным IZ.RU, Проклову перевели из реанимации в палату. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

10 января сообщалось о госпитализации Прокловой в одну из больниц Москвы. Медицинское обследование выявило, что несколько дней назад она перенесла инсульт.

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