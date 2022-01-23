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Стало известно о состоянии Прокловой после перенесенного инсульта

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Стало известно о состоянии Прокловой после перенесенного инсульта
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Актриса Елена Проклова в интервью РИА Новости рассказала о своем состоянии после перенесенного инсульта.

Стало известно, что артистку перевели в реабилитационный центр. «Спасибо, получше. Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью», — рассказала Проклова.

По словам актрисы, необходимо делать очень много физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию. «Предполагают, что до конца месяца я буду здесь, а потом будет долгий восстановительный период дома. Дальше — повторное исследование… В общем, требует внимания к себе эта проблема», — заключила женщина.

Ранее Проклова после инсульта поделилась своими планами на жизнь.

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