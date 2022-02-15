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Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного Зюганова

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Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного в Москве лидера КПРФ Геннадия Зюганова. На данный момент политик находится в ЦКБ, пишет «МК».

Политический деятель сообщил журналистам, что третий день подряд его анализы показывают хорошие результаты. «Чувствую себя нормально», — заверил он, добавив, что во вторник, 15 февраля, врачи смогут дать ему более подробную информацию о дате выписки.

О госпитализации Зюганова стало известно 11 февраля. Глава пресс-службы партии Александр Ющенко сообщил, что в последнее время у лидера КПРФ наблюдались признаки простудного заболевания. Он отметил, что Зюганова положили в больницу в целях профилактики на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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