Стало известно о супружеских предпочтениях москвичей

Стало известно, кого чаще всего предпочитают видеть москвичи в качестве своих супругов. Об этом пишет деловая газета «Взгляд» со ссылкой на список стран, с гражданами которых наиболее часто вступали в брак жители столицы в 2020 году, опубликованный управлением ЗАГС Москвы.

Так, сообщается, что с начала года с иностранными гражданами было заключено более 6 тысяч браков. «Браки с гражданами ближнего и дальнего зарубежья составляют около 15 процентов от общего числа. Женихов среди иностранных граждан больше, чем невест», — сообщили в пресс-службе.

Согласно списку, московские невесты чаще всего выбирали в качестве супругов граждан Турции, был зарегистрирован 81 такой брак, Нигерии — 63 брака, Вьетнама — 54 брака и США — 47 браков, тогда как столичные женихи ­чаще всего предпочитают невест из Греции — 66 браков, Вьетнама — 50 браков и Нигерии — 15 браков.

«Среди иностранных граждан невесты являются гражданами около 60 разных стран, а женихи представляют около 100 различных государств», — отметили в управлении ЗАГС столицы.

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