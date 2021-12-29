Стало известно о влиянии COVID-19 на сексуальную жизнь россиян

Психолог, эксперт в сексуальном просвещении и автор книги «Вагина — твой космос» Галина Дмитриева в беседе с «Мослентой» рассказала о влиянии коронавируса на сексуальную жизнь россиян.

Она уточнила: так как сексуальная жизнь — очень субъективная сфера, нельзя точно утверждать об однозначности влияния пандемии на нее. «Стресс, страх заразиться и депрессивные симптомы у переболевших коронавирусом явно понизили жизненный тонус, а вместе с ним творчество и сексуальность. Для людей без пары вообще изоляция сузила возможности общения, кроме как с собой», — отмечает Дмитриева.

Она добавила, что для пар влияние пандемии стало драматичным, так как карантин разрушил немало семей. В отсутствии личного пространства все накопленные конфликты обострились и люди отдалились друг от друга, почувствовали себя чужими. В результате секс стал последним желанным занятием. Эксперт поясняет, что для него все же требуется желание сближение, интерес, ценность слияния и соприкосновения во всех смыслах.