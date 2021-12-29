Стало известно о влиянии COVID-19 на сексуальную жизнь россиян
Психолог, эксперт в сексуальном просвещении и автор книги «Вагина — твой космос» Галина Дмитриева в беседе с «Мослентой» рассказала о влиянии коронавируса на сексуальную жизнь россиян.
Она уточнила: так как сексуальная жизнь — очень субъективная сфера, нельзя точно утверждать об однозначности влияния пандемии на нее. «Стресс, страх заразиться и депрессивные симптомы у переболевших коронавирусом явно понизили жизненный тонус, а вместе с ним творчество и сексуальность. Для людей без пары вообще изоляция сузила возможности общения, кроме как с собой», — отмечает Дмитриева.
Она добавила, что для пар влияние пандемии стало драматичным, так как карантин разрушил немало семей. В отсутствии личного пространства все накопленные конфликты обострились и люди отдалились друг от друга, почувствовали себя чужими. В результате секс стал последним желанным занятием. Эксперт поясняет, что для него все же требуется желание сближение, интерес, ценность слияния и соприкосновения во всех смыслах.
«Для редких пар, люди в которых были более психологически зрелыми, столкновение лоб в лоб позволило прорваться через плотину накопленных обид и вспомнить, почему они вместе. Как в фильме "Соседи сверху", где долгий, болезненный разговор позволил почувствовать близость. В таком случае примиряющий секс даже спустя годы "холодного скучного супружеского долга" вновь вернул улыбки на лица людей», — отмечает она, уточняя, что во время карантина некоторые россияне сумели даже пережить второй, третий и четвертый медовые месяцы. Их секрет в том, считает эксперт, что в обычной жизни, погружаясь в рабочую рутину, у них не хватало времени побыть рядом, а карантин дал им такую возможность.
Специалист также пояснила, что из-за внезапной угрозы смерти и переворота уклада жизни у людей возникла неизбежная экзистенциальная тревога. Дмитриева уточнила, что для 90 процентов людей стресс является тормозящим сексуальную жизнь фактором. «Возвращаясь к изоляции — многие женщины воспользовались освободившимся временем для заботы о себе и подкачали интимные мышцы, что отлично сказывается на чувствительности эрогенных зон», — резюмировала она.
Для большей достоверности психолог провела на своей личной странице в Instagram опрос. Ровно половина его участников проголосовала за то, что COVID-19 не повлиял на их сексуальность. Еще 40 процентов опрошенных отметили, что пандемия позитивно повлияла на их половую жизнь, и только десять процентов отметили ее ухудшение.
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