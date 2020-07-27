Станцию МЦК затопило

На Москву обрушился сильный ливень, из-за чего затопило подземные переходы на станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

На опубликованных кадрах видно, как потоки воды текут по ступеням, ведущим в подземный переход. Также в некоторых районах дождь подтопил проезжую часть, отметили в столичном дептрансе.

По прогнозам синоптиков, дожди в отдельных районах столичного региона не прекратятся до вечера.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!