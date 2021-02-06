Станцию метро в Москве закрыли из-за угрожавшего покончить с собой пассажира

В Москве закрыли вестибюль станции метро «Алма-Атинская» из-за угрожавшего покончить с собой мужчины. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы.

Отмечается, что в настоящий момент пассажир задержан. Ему оказывают психологическую помощь.

В декабре 2020 года пассажир метро умер во время задержания полицией. Инцидент произошел на станции «Щукинская» вечером 26 декабря.

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