Станцию «Смоленская» московского метро закроют до 2021 года

Станция метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии с 22 февраля будет закрыта на ремонт. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Станцию закроют до июня 2021 года для замены трех эскалаторов, которые были установлены еще в 1953 году. Новые подъемники будут безопаснее, надежнее и удобнее в эксплуатации и техническом обслуживании. Система мониторинга работы эскалаторов обеспечит более быстрый поиск и устранение неисправностей и сбоев в работе. Помимо этого, на «Смоленской» планируется произвести капитальный ремонт вестибюля.

На время ремонта поезда будут проезжать станцию без остановки, заявили в пресс-службе. «Для проезда в район временно закрытого участка пассажиры смогут воспользоваться станицей «Смоленская» Филевской линии», — говорится в сообщении.

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