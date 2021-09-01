Старая картина напомнила россиянам о «проходной» Москве
Картина середины прошлого века, на которой изображены прогуливающиеся возле памятника Юрию Долгорукому пионер и пионерка, напомнила россиянам о «проходной» Москве. Рисунок разместили в Facebook-группе «Москва — та!»
Пользователи стали гадать в комментариях к посту, куда направляются подростки. «Вниз по Вознесенскому переулку», «Вестимо куда, к папе в Моссовет», «В Леонтьевском спецшкола 31 (ныне имени Капцовых)», «К бабушке в гости, на улице Станкевича», — писали россияне, глядя на старый рисунок.
При этом один из подписчиков паблика предположил, что пионеры идут в разные школы, потому что совместное обучение мальчиков и девочек началось только в 1954/55 учебном году.
В начале августа фотография двух советских школьников вызвала волну ностальгических воспоминаний у москвичей. На снимке 1979 года изображены два ученика с фотоаппаратом и авоськой на бывшем проспекте Калинина.
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