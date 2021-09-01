Старая картина напомнила россиянам о «проходной» Москве

При этом один из подписчиков паблика предположил, что пионеры идут в разные школы, потому что совместное обучение мальчиков и девочек началось только в 1954/55 учебном году.

В начале августа фотография двух советских школьников вызвала волну ностальгических воспоминаний у москвичей. На снимке 1979 года изображены два ученика с фотоаппаратом и авоськой на бывшем проспекте Калинина.

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