Старое фото «мальчика-неандертальца» посреди Садового кольца озадачило россиян

Старое фото, на котором изображена скульптура мальчика-неандертальца посреди проезжей части Садового кольца, озадачило россиян. Снимок 1965 года опубликовали в Facebook-группе «Москва — та!».

Многие задались вопросом, зачем фигуру установили на дороге между машинами. «Это шутка?» — предположила пользовательница. Один из подписчиков с юмором отметил, что «неандертальца поставили вместо разделительной полосы». При этом реальная причина появления скульптуры осталась неизвестной.

Некоторые узнали в фигуре неандертальца выставочный экспонат. «Сейчас она хранится в Биологическом музее имени Тимирязева», — рассказала комментатор. «Знаю этого мальчика», — отметила юзерша и пояснила, что также видела фигуру в Музее антропологии МГУ. Другой пользователь отметил, что мальчик из грота Тетик-Таш — одна из знаменитейших находок эпохи древности на территории бывшего СССР.

Ранее в московском метро открыли скульптуру «Советская Белоруссия». Монумент считали утраченным более 20 лет, пока не обнаружили его в 2018 году в одном из электродепо.