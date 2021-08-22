Старое фото напомнило россиянам про времена фарцовщиков

Старая фотография московского отеля «Интурист», опубликованная в Facebook-группе «Московские переулки», напомнила россиянам о временах фарцовщиков. По словам пользователей сети, встретить их рядом с «Интуристом» не составляло труда. Автор поста рассказал, что у перекупщиков около гостиницы всегда можно было купить пачку иностранных сигарет Marlboro.

Многие вспомнили, что импортные сигареты стоили всего полтора рубля — ненамного дороже отечественных за 40 копеек. Кто-то рассказал, что у фарцовщиков можно было купить не только табачные изделия. К примеру, несколько пользователей отметили, что около гостиницы продавали «отменное» берлинское печенье. «Вкуснее не делали нигде!» — заявила одна из комментаторов.

Некоторые рассказали о том, каким был сам отель «Интурист» и ресторан внутри здания. Пользователи сети отметили, что там был особый «валютный» зал, где можно было заказать деликатесы, которых не было в продуктовых магазинах. К тому же в гостинице постоянно выступали артисты. «Здесь я первый раз услышала еще неизвестного Пенкина, от пения которого звенели бокалы на столе», — заметила одна из подписчиц.

Ранее старое фото ГУМа напомнило россиянам о советских деликатесах. Пользователи рассказали, что особенно любили докторскую колбасу, копчености и кофе.

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