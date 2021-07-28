Старое фото парка напомнило москвичам о счастливом детстве

Старое фото детской площадки в районе Теплый Стан в Москве пробудило в горожанах теплые воспоминания о детстве. Снимок опубликован в районной группе в Facebook.

На фотографии изображены отдыхающие в парке мальчик и девочка на игрушечной фигуре коня. Автор поста написала, что когда-то приходила на то же самое место. «Кто помнит такую карету и коней? Я в детстве их все излазила. И сзади домики, там администрация была, прокат, кафешки... И летом оттуда пахло шашлыком...», — поделилась женщина.

В комментариях многие поддержали автора и сказали, что тоже гуляли на этой детской площадке. Некоторые даже ходили туда во взрослом возрасте с детьми: «Сын хотел играть только в карете. И я с ним, со всеми его ведерками, лопатками, формочками, с двумя собаками шла из девятого микрорайона через лес».

«Вспомнила, даже прослезилась», «Классно», — такие чувства вызвала публикация у участников группы.

Ранее москвичи вспомнили детство из-за фотографии магазина «Дом игрушки» на Кутузовском проспекте. Пользователи рассказали, что им больше всего запомнилось из ассортимента и какие еще детские магазины были популярны в Москве.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!