Старое фото рыбаков у стен Кремля удивило россиян

Фото 1908 года, на котором изображены горожане, ловящие рыбу у стен Кремля, восхитило россиян. Снимок 113-летней давности опубликовали в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)».

«Великолепно», «Как здорово!», «Очень интересная фотография», — написали комментаторы. Кого-то заинтересовали не только рыбаки, но и прогуливающиеся по берегу москвичи в костюмах той эпохи.

Один из пользователей отметил сходство старого снимка с рисунком на трехрублевой купюре в СССР. На советских банкнотах действительно был изображен Кремль с похожего ракурса. Юзер пошутил, что на фото попала первая версия «трехрублевого плана».

Многим снимок рыбаков напомнил другое событие 1908 года — тогда в Москве произошло одно из самых масштабных наводнений в истории города. Юзеры поделились фотографиями людей, плывущих на лодках по водоемам.

Ранее пользователей сети также удивило фото москвичей 112-летней давности. Снимок простых людей, предположительно крестьян, на фоне Кремля, натолкнул россиян на размышления о том, как жили выходцы из низшего класса.