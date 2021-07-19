Старый барак заставил москвичей вспомнить молодость

«К тетке, которая жила на Бауманской на месте бывшего рынка в подобном доме, в гости приезжали в середине 60-х. И было полно таких полудеревенских домов. И только на рубеже 60-70-х ей дали новую жилплощадь — снова комнату в коммуналке, но уже в современном, на тот момент, блочном девятиэтажном доме. Около нынешнего сносимого "Олимпийского" подобные дома сохранялись чуть ли не до конца 70-х; подруга рассказывала, что только в конце 70-х их из бараков в Марьиной роще переселили в отдельную квартиру…» — написал один из пользователей.

«Я хорошо помню, что в это время в районе метро "Щелковская" были настоящие деревни — несколько штук. Такая же ситуация была на Дмитровском и Коровинском шоссе. Минское и Рублевское шоссе также, Серебряный бор был загородной зоной. Москва была более-менее застроена до ЖД-кольца»; «Был подобный в 1-ом Смоленском переулке, ну, может, чуть покрепче, бревенчатый»; «В центре были такие дома, вокруг Цветного»; «Похожий дом до сих пор стоит где то во дворах рядом с Бутырском рынком», — вспомнили другие.

Ранее сообщалось, что в Москве решили не сносить, а ремонтировать дом Черникова в Хамовниках. Здание так и не признали историческим памятником, несмотря на то что оно было построено в начале прошлого века.

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