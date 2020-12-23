Ставшая жертвой мошенников-«строителей» москвичка потеряла 37 миллионов рублей

Жительница Москвы стала жертвой мошенников-«строителей», выложив 37 миллионов рублей за несуществующий план застройки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что пострадавшая перевела сумму женщине, которая пообещала свести ее со своими знакомым. Предполагалось, что они представят заявительнице план застройки земельного участка в районе Саларьево. Это произошло летом 2019 года, однако к зиме 2020 года ни плана, ни денег у москвички не оказалось.

На данный момент по факту случившегося правоохранительными органами проводится проверка.

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