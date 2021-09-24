Ставший монахом выпускник МГУ рассказал о реакции родных на его решение

Игумен рассказал, что был крещен в 11 лет, но оставался невоцерковленным до учебы в университете. В студенческие годы он побывал в храме на Рождество, а затем на Пасху, и почувствовал, будто «вернулся домой».

После этого отец Пантелеимон начал увлекаться святоотеческой литературой и регулярно посещать службу в церкви. На мехмате игумену настоятельно рекомендовали продолжить учебу в аспирантуре, однако он отказался. «Священник в храме, куда я постоянно ходил, как-то раз посмотрел на меня и сказал: "Поступай в семинарию. Я вижу: ты из наших"», — вспомнил он.

Монах отметил, что его родители далеки от церкви, а отец вовсе не крещен. Они отнеслись скептически к планам ребенка и считали, что тот «сбился с пути». Отец упрекал сына, что он, получив хорошее образование, собирается «общаться с неразумными бабками». «Жизнь показала, что он был не прав», — отметил отец Пантелеимон.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскрыл среднюю зарплату священников в Москве. По его словам, представители духовенства получают деньги от приходов — в среднем от 30 до 40 тысяч рублей в месяц.

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