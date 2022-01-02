Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы выросла

В Москве с воскресенья, 2 января, выросла стоимость проезда в общественном транспорте, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.

По данным ведомства, разовая поездка по билету «Единый» теперь составляет 61 рубль. Также выросла стоимость билета на две поездки, составив 122 рубля. Помимо этого, на четыре рубля подорожал разовый проезд по карте «Тройка» в наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД. Более чем на рубль выросла цена и на длительные абонементы на 30 и 90 дней.

На данный момент цены не изменились на проезд по Face Pay, годовой проездной билет, а также абонемент на три месяца для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

Ранее транспортный эксперт предложил пересмотреть стоимость часа парковки в востребованных местах столицы.