Стоматолог рассказал о влиянии COVID-19 на состояние зубов

Врач-стоматолог Турал Гусейнов рассказал «Мосленте», как перенесенный человеком коронавирус влияет на состояние зубов пациента.

По словам медика, важно понимать, что воротами для вируса служит именно слизистая рта, носоглотки, глаз и дыхательных путей. В первую очередь COVID-19 атакует клетки слизистой, нарушает микроциркуляцию в кровеносных и лимфатических сосудах, что вызывает в организме активный иммунный ответ. Это объясняет высокий процент осложнений после коронавируса у пациентов с заболеванием пародонта.

Гусейнов уточняет, что нарушение кровообращения ведет к тому, что челюстные структуры не получают питательных веществ, из-за чего начинается воспаление десен.

«А если пациент находился на ИВЛ, это ведет к скоплению огромного количества бактерий, токсинов на поверхности эмали и десен. При коронавирусе, если заболят зубы, можно временно устранить болевой синдром с помощью анальгетиков, обезболивающих. Уменьшить воспаление помогают растворы хлоргексидина, мирамистина, а также полоскание травяными отварами, например, шалфея или ромашки», — поясняет врач.

Предотвратить боль в зубах после болезни поможет регулярная и качественная гигиена рта, своевременное лечение стоматологических заболеваний. Если же пациент быстрее хочет восстановиться, ему нужно укрепить иммунитет. Для этого нужны витамины и богатые белками и клетчаткой продукты, резюмирует Гусейнов.

Ранее врач-невролог Игорь Мацокин рассказал, почему стоит отказаться от кофеина после перенесенного COVID-19.