Странное поведение россиянки за рулем спровоцировало пробку на московской дороге

38-летняя автомобилистка спровоцировала пробку на Госпитальной набережной в Москве. Ролик, в котором запечатлено странное поведение россиянки, опубликовал Telegram-канал Mash.

Женщина вцепилась в руль и упорно молчала, отказываясь ехать дальше или выходить из машины. Из-за этого на набережной образовалась километровая очередь. На попытки других участников движения уговорить ее сдвинуться с места, россиянка не реагировала, не говоря ни слова разглядывая тех, кто предлагал ей помощь. «Да она в умате короче», — заключил автор видео, имея в виду измененное состояние сознания водителя.