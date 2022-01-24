Странные вспышки на небе над Москвой озадачили россиян

Некоторые россияне в комментариях вспомнили, что несколько лет назад в Москве уже наблюдалась подобная ситуация. «Лет 20 назад, помню, 28 января гроза была», «20 лет назад не одну ночь гроза была, но тогда очень тепло было для зимы. Тоже помню», — написали они. Другие же принялись шутить, предполагая, что так работают точки мобильной связи 5G. «Билл Гейтс через вышки 5G ЛГБТ-лучами облучает», «Для мыслящих сомнений нет, что это. Для остальных это может быть НЛО или работа точек 5G, а также другие варианты», — прокомментировали юзеры.

Ранее рабочие в Москве предположительно чинили оборудование, когда к ним подошла женщина с телефоном и начала угрожать, что снимет их действия на видео и выложит в TikTok. Россиянка обвинила мужчин в том, что они устанавливают вышки 5G, и окрестила их прислужниками сатаны.