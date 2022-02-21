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Мужчины открыли стрельбу в центре Москвы

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Мужчины открыли стрельбу в центре Москвы
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу, а затем скрылись с места событий на внедорожнике Mercedes-Benz G-Class. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«В ночь на 20 февраля в Столярном переулке неизвестные граждане произвели два выстрела из травматического пистолета в воздух, после чего скрылись с места происшествия в неизвестном направлении. В ходе стрельбы пострадавших нет», — пояснил собеседник агентства.

Позднее иномарку обнаружили, нарушителей порядка задержали правоохранители. 35-летнего мужчину за рулем машины и пассажира доставили в отдел полиции для разбирательств.

Ранее в одном из баров Москвы выходцы из Чечни открыли стрельбу в воздух и по имуществу заведения из-за того, что не прошли фейсконтроль. После пяти выстрелов агрессивно настроенная компания приезжих разбежалась.

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