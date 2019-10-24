Строительство московского метро подорожало на сотни миллиардов рублей

Расходы на строительство метро в Москве с 2011 по 2024 год могут составить более двух триллионов рублей. Это следует из Адресной инвестиционной программы, которая описывает расходы бюджета на три года и обновляется ежегодно, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В 2020-2022 годах на расширение подземки будет выделено 700 миллиардов рублей из столичного бюджета, что превышает запланированную в предыдущем году сумму на 28 процентов (546 миллиардов). При этом с 2011 года Москва уже вложила в строительство метрополитена чуть больше триллиона рублей, часть из которых будет освоена к концу этого года.

По словам опрошенных газетой подрядчиков, основная причина подорожания — сильное расширение программы развития метро. Станции начали строить на территории новой Москвы. Также рост стоимости работ связан с покупкой более высокотехнологичного оборудования из-за рубежа, увеличением заработной платы рабочих, возросшими затратами на подготовку территорий и с поднятием налога на добавленную стоимость (НДС).

Программу развития московской подземки утвердили в 2012 году. Предполагалось, что через восемь лет протяженность метро увеличится в полтора раза: к концу 2020 года будет построено более 150 километров новых линий и 78 станций. Тогда на проведение работ было заложено 900 миллиардов рублей.

Впоследствии программу несколько раз пересматривали, и сейчас ее стоимость увеличилась в 2,2 раза по сравнению с первоначальной. Издание отмечает, что подрожали не только запланированные объекты, но и те, что уже строятся.

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