Студентка из Москвы обвинила знакомую в похищении сумки за миллион рублей

18-летняя московская студентка обвинила знакомую в том, что та похитила ее сумку «Hermes Kelly 28» и заменила дубликатом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В июле девушка по имени Анастасия приобрела аксессуар за миллион рублей. По словам студентки, ее знакомая Каталина просила поносить сумку, фотографировала ее и изучала «пристальным взглядом». Летом Анастасия уехала из Москвы, оставив сумку в квартире, а вернувшись, обнаружила вместо «Hermes Kelly 28» похожую подделку. Аксессуары отличались размером и идентификационным номером.

Анастасия считает, что в произошедшем виновата Каталина. Владелица сумки рассказала, что однажды давала знакомой ключи от дома, поэтому та могла сделать дубликат и украсть аксессуар во время отсутствия студентки. Анастасия добавила, что во время ее отъезда из столицы Каталину видели с похожей сумкой.

Сейчас следствие проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что курьер «Яндекс Go» украл у москвича красную икру и заблокировал его в соцсетях. Мужчина прождал свой заказ с деликатесом около двух часов, после чего обратился в службу поддержки, которая не смогла ему помочь. Тогда обманутый россиянин нашел курьера в соцсетях и связался с ним, однако тот добавил москвича в черный список.

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