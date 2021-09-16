Студентка нашла предсмертную записку в сумке подруги и вызвала полицию

17-летняя студентка одного из московских колледжей обратилась в полицию после того, как нашла предсмертную записку в сумке подруги. О случившемся пишет издание «Комсомольская правда».

Россиянка сообщила правоохранительным органам, что к ней домой без предупреждения зашла ее сверстница. Гостья отдала подруге свою сумку, попрощалась и ушла. По словам рассказчицы, подруга выглядела растерянно и не объяснила причину визита. В сумке приятельницы девушка обнаружила письмо, из которого узнала о намерении покончить жизнь самоубийством.

Правоохранительные органы отправили наряд полиции по адресу проживания автора записки. Там был пьяный отец девушки, который ничего не знал о местонахождении дочери. Потенциальную самоубийцу не обнаружили и по месту проживания ее матери.

Спустя несколько часов девушку нашли. Она сообщила, что уже предприняла попытку суицида и плохо себя чувствует. Ее госпитализировали в больницу и оказали медицинскую помощь. В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

Правоохранители проводят проверку матери и отца подростка, их могут лишить родительских прав.

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