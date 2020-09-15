Студентка показала на видео плесень и обшарпанные стены в главном общежитии МГУ

Она рассказала на записи, что снаружи здание выглядит величественно, но внутренние помещения в общежитии в очень плохом состоянии. По ее словам, там давно не было не только ремонта, но и обычной уборки. Студентка показала, что некоторые комнаты покрылись плесенью, а стены и другие предметы интерьера обшарпанные.

Девушке пришлось за свой счет вызывать клининг.

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