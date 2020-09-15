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Студентка показала на видео плесень и обшарпанные стены в главном общежитии МГУ
Кадр: Telegram-канал BAZA
Студентка заселилась в главное общежитие Московского государственного университета (МГУ) на Воробьевых горах и была шокирована антисанитарией. Соответствующее видео публикует издание Baza.
Она рассказала на записи, что снаружи здание выглядит величественно, но внутренние помещения в общежитии в очень плохом состоянии. По ее словам, там давно не было не только ремонта, но и обычной уборки. Студентка показала, что некоторые комнаты покрылись плесенью, а стены и другие предметы интерьера обшарпанные.
Девушке пришлось за свой счет вызывать клининг.
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