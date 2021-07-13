Стюардесса заявила о домогательствах чиновника на рейсе из Москвы в Петербург

Стюардесса одной из российских авиакомпаний написала заявление в полицию на пассажира рейса Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По словам девушки, находясь в нетрезвом состоянии, мужчина предложил ей две тысячи рублей за секс в туалетной кабинке.

По информации телеканала РЕН ТВ, пассажиром оказался петербургский чиновник Вадим Докукин. В интервью телеканалу он представил другую версию событий. По словам мужчины, в полете у него началось носовое кровотечение. Он отправился в уборную, чтобы застирать испачканную кровью белую рубашку, но не нашел там мыло. Тогда он попросил стюардессу, проходившую мимо, постирать рубашку, за что и предложил денежное вознаграждение.

Мужчина уточнил, что после этого вернулся на свое место, уснул и «вообще забыл про деньги». После приземления самолета Докукин подошел к бортпроводнице, показал ей удостоверение председателя Ассоциации противодействия преступности и потребовал вернуть две тысячи. По его словам, девушка обещала перевести деньги по номеру телефона, но так этого и не сделала.

«То есть я две тысячи ей просто подарил за то, что у меня шла кровь из носа. Она мне даже таблетку не предложила и давление не померила! Я прошу проверить не то, что эта курица пишет, а вообще, что на борту происходит», — возмутился Докукин.

Ранее сообщалось, что учителя физико-математической школы МГУ уволили после того, как заподозрили в домогательствах. Директор учреждения Кирилл Семенов подчеркнул, что сообщения о сексуальных домогательствах преподавателя поступили от учеников школы разных лет.

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