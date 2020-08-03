Суд определил судьбу стула из дела Кокорина и Мамаева

Московский городской суд постановил уничтожить стул, использованный футболистом Александром Кокориным в драке с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Соответствующее решение было принято в ходе пересмотра понесенных Кокориным и еще одним футболистом Павлом Мамаевым наказаний по статьям о хулиганстве и причинении вреда здоровью, передает телеканал «Звезда».

«Судьбу вещественных доказательств суд решает следующим образом: стул уничтожить, автомобиль Mercedes вернуть владельцу», — заявил судья.

3 августа в ходе пересмотра дела Кокорин так и не был оправдан по статье «Хулиганство». Кроме того, суд оставил в силе наказание в виде тюремного заключения для спортсмена, в то время как Мамаева и других фигурантов дела освободили от реальных сроков, заменив их на исправительные работы. В связи с фактическим отбытием наказания все были от него освобождены.

8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

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