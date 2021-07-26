Суд в Москве лишил популярного блогера водительских прав

Никулинский суд Москвы лишил популярного российского блогера Гусейна Гасанова водительских прав на полтора года. Также он должен оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В начале июля Гасанова на Lamborghini Urus остановили сотрудники московской ГИБДД. Полицейские заподозрили, что блогер находился за рулем в нетрезвом состоянии.

В МВД рассказали, что мужчине предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования, однако Гасанов от нее отказался.

Сам блогер неоднократно был замечен в дорожных скандалах. На его счету множество неоплаченных штрафов за превышение скорости. Также Гасанов уже был лишен прав.

Ранее, в апреле, москвич снял на видео, как он прокатился по встречной полосе, и выложил запись в сеть, после чего был лишен прав на год.

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