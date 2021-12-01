Суд запретил двум десяткам болельщиков посещать футбольные матчи

Савеловский суд Москвы запретил двум десяткам футбольных болельщиков, задержанным после игры клубов ЦСКА и «Зенит» 28 ноября, посещать матчи в течение двух лет. Об этом в среду, 1 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Судом было рассмотрено 20 материалов, всем 20 гражданам были назначены штрафы в размере от 15 до 20 тысяч рублей с запретом посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на два года», — цитирует агентство пресс-службу суда.

Уточняется, что рассмотрение еще одного протокола было отложено на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что несколько сотен болельщиков задержала московская полиция после матча ЦСКА — «Зенит» на «ВЭБ Арене». По данным источника, фанаты использовали пиротехнику на матче, устроив на трибунах фаер-шоу.